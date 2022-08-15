UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Maçtan önce bordo-mavili ekibin golcü ismi Andreas Cornelius önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cornelius'un sözleri:

Eski takımıma karşı oynamak çok özel bir durum. Daha önce Kopenhag'a karşı oynadığımda, soyunma odalarının yerini karıştırmıştım. Buraya geri dönmek çok güzel bir duygu.

Kopenhag lige kötü bir başlangıç yaptı. Bu iki maçı da kazanmayı bekliyoruz. Zor olacak ancak imkansız değil.