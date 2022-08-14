UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 37 yaşındaki Oliver yönetecek.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Robert Jones olacak.

Maçın VAR hakemi ise Stuart Atwell olurken Jarred Gavan Gillett, asistan VAR hakemi olarak karşılaşmada görev alacak.



Eşleşmenin rövanş maçı ise 24 Ağustos Çarşamba günü Trabzon'da oynanacak.