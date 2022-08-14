Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra'nın maliyeti belli oldu!
Trabzonspor transfer haberi: Bir süredir sağ stopere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip transferde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, Real Betis ve Marc Bartra ile anlaşma sağlarken İspanyol oyuncunun bugün Trabzon'a geleceği belirtildi. İspanyol basını da Bartra'nın sözleşme detaylarını paylaştı. İşte o haber... (TS spor haberi)
Bordo-mavililer Abdülkadir Ömür'ün attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karadeniz Fırtına'sı bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.