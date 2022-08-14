Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra'nın maliyeti belli oldu!

Trabzonspor transfer haberi: Bir süredir sağ stopere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip transferde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, Real Betis ve Marc Bartra ile anlaşma sağlarken İspanyol oyuncunun bugün Trabzon'a geleceği belirtildi. İspanyol basını da Bartra'nın sözleşme detaylarını paylaştı. İşte o haber... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2022- 10:21