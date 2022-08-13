TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Marc Bartra transferi çıkmaza girdi! Görüşmelerde son nokta...

Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrildi. Bordo mavili ekibin gündemindeki futbolcu ise Marc Bartra. Uzun süredir bu transfer için temaslar sürerken görüşmeler çıkmaza girdi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 06:40