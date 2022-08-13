Abdullah Avcı'nın yeni kazanımı olan 19 yaşındaki savunmacı için Ajax'ın ardından dünya devleri sıraya girdi.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Ahmetcan Kaplan'ın peşini bırakmıyorlar! Ajax'ın ardından PSG ve Arsenal...
Süper Lig'e 2'de 2 ile giriş yapan Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Genç futbolcuya ilgi olduğunu Abdullah Avcı'da doğrularken Ajax'ın ardından dünya devleri sıraya girdi. Ahmetcan için Arsenal ve PSG'nin devreye girdiği öğrenildi. | (aspor.com.tr Mehmet Cem Çakır Dış Haberler) (TS SPOR HABERLERİ)
"Tok satıcı" rolündeki yönetimin genç oyuncudan beklentisi en az 10 milyon avro bonservis bedeli.
Trabzonspor hem geçen sezonu şampiyon tamamladı hem de yeni bir oyuncu kazandı.