TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a 21'lik yıldız! Montasser Lahtimi imzayı atıyor

Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona da iyi başladı. Bordo mavililer, sahasında Hatayspor'u 1-0 geçerek 2'de 2 yaptı. Fırtına'da gözler bir yandan da transferde. Edin Visca'nın sakatlığı sonrası o bölgeye transfer yapmak isteyen Trabzonspor, 21 yaşındaki genç oyuncu Montasser Lahtimi'nin transferinde son aşamaya geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)