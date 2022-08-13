Trabzonspor'un 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, bordo mavili takıma gelmek için DC United ve Yunan ekibi Olympiakos'un tekliflerini reddetti.
Trabzonspor haberleri| Enis Bardhi'nin Fırtına inadı! Wayne Rooney ile ne konuştu
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor'da gözler yeni transfer Enis Barhi'ye çevrildi. Bordo-mavililerin kadrosuna kattığı yıldız ismin transfer sürecindeki Wayne Rooney detayı ise dikkat çekti. İşte Bardhi konusunun perde arkası... (TS SPOR HABERLERİ)
Wayne Rooney'nin teknik direktörlük yaptığı MLS ekibi DC United ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da transfer etmek istediği Enis Bardhi, Türk takımı olması ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali nedeniyle Trabzonspor'u tercih etti.
Özellikle bordo-mavili takımın şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden çok etkilenen 27 yaşındaki futbolcu, diğer teklifleri reddederek Trabzonspor'a geldi.