Süper Lig'in 2. haftası, Trabzonspor - Hatayspor maçıyla açıldı. Kıran kırana geçen mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Maçın ardından bordo mavili takımın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçlar kazanılır, kaybedilir. Futbolcu sakatlıkları bizi üzüyor. Visca çok iyi bir profesyonel. 3-4 aylık bir süreçten bahsediliyor geri dönmesi için. Futbol içinde bunlar var. Edin bunu hızlı atlatacaktır. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz"

"Bugün yapamadığımız bir şey vardı, bizim gibi takımların topa daha fazla sahip olup daha sakin oynaması gerekiyor. Bunu yapamadık ve topu rakibe vermek zorunda kaldık. Bizim gibi bir takımın oyunu daha erken koparması gerekiyor"

"Rakiple ilgili çalışmalar, pratikler yapacağız. Oynadığımız takım, her sene Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde bulunan bir takım. Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz. İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum."

"Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bıraktıkları yerden şampiyon şekilde devam ediyorlar. Salı günü hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Süper Kupa'yı aldık, 2'de 2 yaptık, şimdi de Kopenhag'ı elemek istiyoruz"

"Biz şimdiden Dünya Kupası programımızı yaptık. Kim ne zaman izin alacak, kamplar nasıl olacak hepsini ayarladık. Daha sonra açıklarız onu"