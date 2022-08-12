Trabzonspor Hatayspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Bugün kazanarak en iyi şekilde Kopenhag maçına hazırlanacağız. Dorukhan, bir gıda zehirlenmesi yaşadı, onun yerine Doğucan oynayacak. Transfere gelince Bardhi artık bizim oyuncumuz. Ahmet Can Kaplan mevzusu 1.5 aydır devam eden bir durum. Kendisi için Trabzonspor'un yüzü olacak demiştim ama Avrupa'da böyle genç oyunculara hemen yatırım yapıyorlar. Süreç devam ediyor." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 20:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022- 20:41