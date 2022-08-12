Bordo-mavililer rakibini Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 mağlup etti.
Trabzonspor böylelikle sezona 2'de 2 ile başlamış oldu.
Bordo-mavililer salı günü Şampiyonlar Ligi play - off ilk maçında Kopenhag deplasmanına çıkacak.
Süper Lig'de 3. haftada ise Trabzonspor Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.
VISCA'NIN KOLU KIRILDI
Ambulansla hastaneye kaldırılan Visca'nın burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
DORUKHAN MAÇ LİSTESİNDE YER ALMADI
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç saatinde gıda zehirlenmesi yaşadı. Midesinde rahatsızlık hisseden ve bunu sağlık ekibiyle paylaşan Dorukhan Toköz'ün yapılan kontrolünde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.
Bordo-mavili futbolcu, bunun üzerine maç listesinden çıkartılarak tedaviye alındı.
FIRTINA 103 GÜN SONRA EVİNDE
Trabzonspor, 103 gün sonra stadında taraftarının önüne çıktı.
Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı ile buluştu.
Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan stattaki yeni zemininde ilk karşılaşmasını oynadı.
Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, stadı doldurdu.
ERCE İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI
Trabzonspor'da sezon başında Atakaş Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler, ilk maçını eski takımına karşı oynadı.
Maça ilk 11'de başlayan genç kaleci, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla da sarılarak hasret giderdi.