Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında ligin ilk haftasını bay geçiren Hatayspor'u konuk etti. Bordo-mavililer rakibini Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 mağlup etti.

DORUKHAN MAÇ LİSTESİNDE YER ALMADI

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç saatinde gıda zehirlenmesi yaşadı. Midesinde rahatsızlık hisseden ve bunu sağlık ekibiyle paylaşan Dorukhan Toköz'ün yapılan kontrolünde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

Bordo-mavili futbolcu, bunun üzerine maç listesinden çıkartılarak tedaviye alındı.

FIRTINA 103 GÜN SONRA EVİNDE

Trabzonspor, 103 gün sonra stadında taraftarının önüne çıktı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı ile buluştu.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan stattaki yeni zemininde ilk karşılaşmasını oynadı.

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, stadı doldurdu.

ERCE İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'da sezon başında Atakaş Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler, ilk maçını eski takımına karşı oynadı.

Maça ilk 11'de başlayan genç kaleci, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla da sarılarak hasret giderdi.