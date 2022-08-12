Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer sezonun ilk maçında İstanbulspor'u mağlup ederken, Hatayspor ilk haftayı maç yapmadan geçmişti. İşte Trabzonspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'i... (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Fotomaç'ın haberine göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Yeni sezona Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa zaferiyle başlayan bordo-mavililer, lige de İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek üç puanla start vermişti. Hedef bu akşam da kazanıp, seriyi devam ettirmek. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. İki takım arasında geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.