Trabzonspor haberi: Süper Kupa finali öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam kupayı kazanmak istediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Süper Kupa finali öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam kupayı kazanmak istediklerini ifade etti.

İşte Avcı'nın öne çıkan sözleri:

"Dün dünde kaldı. Güzel duygular yaşadık, her şey için teşekkür ediyorum herkese. Geçmişin üzerine yeni bir hikaye yazmak için taraftarımızla beraber yola çıkıyoruz."

Şampiyonlar Ligi öncesi enerjimizi yukarı çekecek bir kupaya uzanmak istiyoruz. Rakibimiz deneyimli bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlandık umarım güzel bir müsabaka olur."