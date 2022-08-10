Fırtına'da gündem yoğun… Sezonun başlaması ve Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verilecek liste gününün yaklaşmasıyla birlikte sağ stoper arayışları hız kazandı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere çifte aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...
Trabzonspor'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde özellikle stoper konusu için Mark Bartra ve Jeison Murillo ile isimleri öne çıktı. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre gündeme gelen iki isim daha önce de temas kurulan Mark Bartra ve Jeison Murillo.
Trabzonspor, Real Betis forması giyen Bartra için kulübüne 3 milyon euro bonservis önerdi.