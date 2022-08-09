Karadeniz temsilcisinde gelen oyuncular kadar, gidenler de konuşuluyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Enis Bardhi’yi kadrosuna kattı
Süper Lig'in ilk haftasını galibiyetle geçen Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililere son olarak Levante forması giyen Enis Bardhi önerildi. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)
Karadeniz temsilcisinde gelen oyuncular kadar, gidenler de konuşuluyor.
Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer sezona galibiyetle başladı.
Trabzonspor'un gollerini Cornelius ve Denswil kaydetmişti.