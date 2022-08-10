Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçeli yıldız Fırtına'ya
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşan Trabzonspor, rakibini 2-0 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı. Fırtına'da transfer çalışmaları da devam ederken, gündemine ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu geldiği iddia edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde, Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferini duyurduğu Berat Özdemir, antrenman sahasına gelerek takım arkadaşlarına veda etti.
Takım arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanan Berat Özdemir'e, Abdullah Avcı tarafından plaket verildi.