Trabzonspor'un Levante'den kadrosuna kattığı Enis Bardhi, şehre geldi. Yıldız futbolcu, "Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)a

Trabzonspor'un Levante'den kadrosuna kattığı Enis Bardhi, şehre indi.

Fırtına'nın bu transfer için İspanyol ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Kuzey Makedonyalı 10 numara, Levante formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

İŞTE İLK SÖZLERİ:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık çok az bir işlem kaldı, bu işlemler tamamlandıktan sonra da tek iş hocam ve takım arkadaşlarım ile tanışmak olacak."

"Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu."