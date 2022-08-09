TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Mouctar Diakhaby'ten vazgeçmiyor!

Süper Lig'in ilk hatasında İstanbulspor'u deplasmanda Cornelius ve Denswil ile 2-0 geçen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerde özellikle sağ stoper için bir süredir gündemde olan Mouctar Diakhaby için temaslar yeniden başladı. (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 06:40