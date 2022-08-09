Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Mouctar Diakhaby'ten vazgeçmiyor!
Süper Lig'in ilk hatasında İstanbulspor'u deplasmanda Cornelius ve Denswil ile 2-0 geçen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerde özellikle sağ stoper için bir süredir gündemde olan Mouctar Diakhaby için temaslar yeniden başladı. (TS SPOR HABERLERİ)
Karadeniz Fırtınası'nda transfer döneminin başından beri uğraşılan sağ stoper henüz çözülemedi.
Fotomaç'ın haberine göre Abdullah Avcı bu bölgede sol ayaklı birini kullanmak istemediğinden iki resim maçta da Dorukhan Toköz'e şans tanımıştı.