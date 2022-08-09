Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!
Fırtına o isimde ısrarcı!
CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI
PMYO BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHLERİ
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ali Koç taraftarla tartıştı Ali Koç taraftarla tartıştı 13:06
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi! Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi! 12:46
Transferde ters köşe! G.Saray derken F.Bahçe'ye gidiyor Transferde ters köşe! G.Saray derken F.Bahçe'ye gidiyor 12:16
Nelsson için resmi açıklama! Ayrılık... Nelsson için resmi açıklama! Ayrılık... 10:58
Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması! Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması! 10:39
Fredrik Midtsjö: G.Saray Türkiye'nin en büyük kulübü! Fredrik Midtsjö: G.Saray Türkiye'nin en büyük kulübü! 10:19
Daha Eski
Beşiktaş'tan Selim Amallah bombası! Beşiktaş'tan Selim Amallah bombası! 10:04
Transfere dev para harcamışlardı! Şimdi de Kerem'in peşine düştüler Transfere dev para harcamışlardı! Şimdi de Kerem'in peşine düştüler 09:23
"İki takım arasında hiç fark yok!" "İki takım arasında hiç fark yok!" 08:51
Flaş sözler! "Şampiyonluk ışığı yok" Flaş sözler! "Şampiyonluk ışığı yok" 08:40
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Toroğlu'dan penaltı yorumu! 01:41
Ümraniyespor'un penaltısı doğru mu? Ümraniyespor'un penaltısı doğru mu? 01:40
SON DAKİKA