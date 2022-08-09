Karadeniz temsilcisinde gelen oyuncular kadar, gidenler de konuşuluyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Djaniny'e yeni teklif yapıldı!
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Djaniny'e Katarlıların ilgisi bitmiyor. 31 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a 3.5 milyon Euro teklif yapıldı. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)
Karadeniz temsilcisinde gelen oyuncular kadar, gidenler de konuşuluyor.
Son olarak Berat Özdemir, Al-İttifak ile anlaşıp bordo-mavili kulüpten ayrılmıştı.
24 yaşındaki ön liberonun ardından tecrübeli hücum oyuncusu Djaniny Semedo'ya da teklifler gelmeye başladı.