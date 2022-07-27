TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor savunma hattında aradığını buldu! Mouctar Diakhaby geliyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer harekatını hızlandırdı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fırtına, UEFA Şampiyonlar Ligi için aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu. Bordo mavili ekip, Valencia'da forma giyen Mouctar Diakhaby ile görüşmelere başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fırtına'da görüşmelere başlanan son isim Valencia'dan Mouctar Diakhaby oldu. Fotomaç'ın haberine göre sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki Gineli stoper için bordo-mavililer, İngiltere'de yaşayan Rus menajeri Vadim Vasilyev ile temas kurdu. 1.92 boyundaki oyuncunun şartları öğrenildi. Valencia'nın oyuncuyla ilgili planları soruldu. İspanyol ekibinin sözleşme yenileme için herhangi bir hamle yapmadığını söyleyen Rus menajer, Trabzonspor'a, "Doğru bir teklifle gelmeniz durumunda Valencia hayır demeyecektir" mesajı gönderdi.