TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor savunma hattında aradığını buldu! Mouctar Diakhaby geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer harekatını hızlandırdı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fırtına, UEFA Şampiyonlar Ligi için aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu. Bordo mavili ekip, Valencia'da forma giyen Mouctar Diakhaby ile görüşmelere başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 06:40