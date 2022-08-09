Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Trabzonspor'dan Nemanja Gudelj atağı! Resmi teklif yapıldı
Süper Lig'e 3 puanla başlayan son şampiyon Trabzonspor'da, transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Bordo mavililer, Berat Özdemir'in El İttifak ile anlaşmasının ardından Sevilla'yla 1 yıl sözleşmesi kalan Nemanja Gudelj için devreye girdi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililerde bir yandan da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Karadeniz devinden yapılan açıklamada Berat Özdemir'in El İttifak'a transfer olduğu duyuruldu.