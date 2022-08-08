Trabzonspor'da orta saha arayışları tüm hızıyla sürürken gündeme bomba bir isim daha geldi.
Trabzonspor'a Lemina müjdesi! İşte görüşmelerde son durum
Trabzonspor transfer haberi: Orta saha hattına bir takviye yapmak isteyen Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu bordo-mavililer, Nice forması giyen Mario Lemina'da önemli bir aşama kaydetti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)
Bir dönem Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina ile görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, transferde önemli aşama kaydetti.
Takvim'in haberine göre yıldız oyuncuyla anlaşan Trabzonspor'un Nice ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.