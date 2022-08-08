Trabzonspor'a Lemina müjdesi! İşte görüşmelerde son durum

Trabzonspor transfer haberi: Orta saha hattına bir takviye yapmak isteyen Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu bordo-mavililer, Nice forması giyen Mario Lemina'da önemli bir aşama kaydetti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 06:40