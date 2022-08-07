Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmeyi planlıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Fırtına'dan Eldor Shomurodov harekatı
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip forvet rotasyonunu genişletmek ve hücum hattını güçlendirmek adına santrfor bölgesine bir transfer yapacak. Karadeniz Fırtınası'nın gündemindeki oyuncu ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Bordo mavili ekipte transfer dönemi ise hareketli geçiyor.
Şampiyon kadrosunu Nwakaeme haricinde koruyan ve önemli isimlerle güçlendiren Fırtına, hücum hattına son hamlesini santrfor bölgesine yapacak.