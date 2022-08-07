TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Fırtına'dan Eldor Shomurodov harekatı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip forvet rotasyonunu genişletmek ve hücum hattını güçlendirmek adına santrfor bölgesine bir transfer yapacak. Karadeniz Fırtınası'nın gündemindeki oyuncu ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 15:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 15:55