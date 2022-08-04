Trabzonspor'da orta saha transferi bir kez daha canlandı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Florian Grillitsch ısrarı! Yeni sözleşme önerildi
Trabzonspor'un Grillitsch ısrarı sürüyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde ve bu sezonun başında sakatlık geçiren Marek Hamsik'in yokluğunu kapatmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, Grillitsch'in takıma kazandırılmasını istedi. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Marek Hamsik geçen sezonun ikinci devresinde sakatlık yaşamış ve bir süre forma giyememişti.
Slovak futbolcu bu sezon da yaşadığı problem nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.