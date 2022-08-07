Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor Olimpiyat Satadyumu'nda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan stopere Leo Ortiz hamlesi! Fenerbahçe...
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde bu karşılaşmda sağ stoperde Dorukhan Toköz görev aldı. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ise maç sonunda sağ stoper arayışlarının sürdüğünü ifade ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un istediği iddia edilen Leo Ortiz için bordo-mavili yönetim harekete geçti. İşte son gelişmeler... (TS SPOR HABERLERİ)
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor Olimpiyat Satadyumu'nda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Bordo-mavililerin gollerini Cornelius ve Denswil kaydetti.
Trabzonspor'da bu karşılaşmada savunma hattında Hugo ve Dorukhan ikilisi görev aldı.
Özellikle sağ stoper konusunda arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde bu bölgede görev alan Dorukhan zaman zaman yapmış olduğu pas hatalarıyla dikkat çekti.