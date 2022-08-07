Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Dursun için olay iddia! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...
Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Serdar Dursun geleceği merak konusu. A milli futbolcunun Jorge Jesus'un gelişinin ardından takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda gelecek ve gidecek isimleri belirliyor.
Bu bağlamda gönderilecek adaylardan birinin de Serdar Dursun olması bekleniyor.