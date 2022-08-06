Hele Hamsik gibi bir oyuncu da sakat olunca topa sahip olarak özellikle set hücumuna çıkmada, daha doğru organize olmakta, rakip yarı alanda sıkıntı yaşadılar. Trezeguet top ayağında saldırgan ve girişken bir oyuncu ama daha basit oynayıp, oyun bilgisini ve yorumunu geliştirmesi gerekir.