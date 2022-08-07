Abdullah Avcı'nın yeni kazanımı olan 19 yaşındaki savunmacı için Ajax ile Sassuolo devrede.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Ahmetcan Kaplan'ın peşini bırakmıyorlar! Ajax ve Sassuolo...
Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'e galibiyetle başlayan bordo-mavililerde genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'a Ajax'ın ardından İtalya Serie A'dan da talip çıktı. İşte transferdeki son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
"Tok satıcı" rolündeki yönetimin genç oyuncudan beklentisi en az 10 milyon avro bonservis bedel.
Trabzonspor hem geçen sezonu şampiyon tamamladı hem de yeni bir oyuncu kazandı: Ahmetcan Kaplan...