Trabzonspor'da Siopis fark yarattı!
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede Hamsik'in yokluğunda görev alan Siopis performansıyla tam not aldı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 07.08.2022- 14:13
Sabah'ın haberine göre Yunan orta saha oyuncusu müthiş enerjisiyle yine takıma dinamizm kattı. Özellikle ikinci yarıda herkesin yorulduğu anlarda tek başına şiddetli presle rakibin topu çıkarmasına engel olduğu anlarda tribünler onun adıyla inledi. Abdullah Avcı da maç sonunda teşekkür etti.