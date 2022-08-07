TRABZONSPOR HABERLERİ - Eren Elmalı performansıyla herkesi büyüledi!

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile akıllarda yer barındıran Eren Elmalı, yaz transfer sezonunda Trabzonspor'a transfer olmuştu. Kamp dönemini Abdullah Avcı ile iyi geçiren Eren, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan İstanbulspor maçında da göz doldurdu. Eren Elmalı hücumda ve savunmada göstermiş olduğu performans ile herkesi büyüledi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 06:40