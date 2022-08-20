Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın ilgilendiği Alanyaspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Tayfur Bingöl, Fırtına'ya da önerildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Visca, Peres ve Serkan Asan'ın sakatlanması ile sağ bölgede sorunlar yaşayan Trabzonspor'a dakkat çeken öneri geldi.

61 saat'in haberine göre, Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşamayan Alanyasporlu Tayfur Bingöl, Trabzonspor'a önerildi.

Trabzonspor Kulübü ise bu öneriye henüz cevap vermezken Avcı'dan gelecek rapor sonrası hareket edecek.