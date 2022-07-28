Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen bordo mavili ekibin gündemine Umut Bozok geldi. Galatasaray'ın da istediği bilinen Umut için teklif yapıldı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor'da kadroda yapılanma kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, gelecek sezon içinde aynı parolayla hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, hücum yönünden geniş bir kadro kurmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililerden flaş bir transfer hamlesi geldi. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Galatasaray'ın da devreye girdiği Umut Bozok için tekrardan devreye girdi. Fırtına, golcü oyuncu için 27 Temmuz Çarşamba günü kulübü Lorient'e resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un Umut Bozok için kulübü Lorient'e 2 milyon Euro bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.

G.SARAY'DAN 1.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

1.5 milyon Euro civarında bir ücret isteyen Umut Bozok'a Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde 1 milyon Euro önermişti. Galatasaray ile yapılan transfer görüşmeleri durmuştu.