İSTANBULSPOR TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan dorukta... Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İstanbulspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan başlıyor. İstanbulspor ile Trabzonspor 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos 21:00'de beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İSTANBULSPOR: Jensen, Tuncer, Okan, Mehmet, Oğuzhan, Ferhat, Melih, Ali, Topalli, İbrahim, Ebert

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, A. Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelıus

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor maçında süre alamayacak.