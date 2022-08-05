Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı sonrası konuştu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"İlk maçlar zor maçlardır. Geçen hafta kupa aldık, yorucu bir sezondan geçtik. Bence kazanabilmek önemliydi. Bazen daha dominant olmamız gerekiyor. Ama bunlarla ilk maçta karşılaşabileceğimizi biliyorduk."

"Duran toplar, taç organizasyonları bunlarla ilgili hem analizlerimiz, hem pratiklerimiz var. Haftanın son gününü buna ayırıyoruz. Süper Kupa'daki ilk golümüz duran top. 2'si taç ve devamı. Bugün itibariyle duran toplar. Başka opsiyonlar da çalışıyoruz."

"Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var. Bugün Abdullah Avcı buradaysa, İstanbulspor'un bunda büyük payı var."

"Marek Hamsik ile başka, onsuz başka oynuyoruz. O yüzden planda değişiklikler oldu. Bir B planımız var ve onun üzerinde çalışıyoruz transferde. Sağ stoper dışında buraya da tecrübeli, deneyimli oyuncu bakıyoruz."