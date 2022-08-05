Süper Lig ekipleri kadrolarını genişletmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ: Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Umut Bozok'un menajeri o tarihi işaret etti!
Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 2021-2022 sezonunda gol kralı olan Umut Bozok'un geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız ismin menajeri adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan oyuncu hakkında özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Birçok kulübün transfer listesinde ise Umut Bozok var.
Galatasaray ve Trabzonspor geçtiğimiz sezonun gol kralı için devreye girdi.