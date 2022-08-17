Trabzonspor Kopenhag maçı sonrası Danimarka'dan döndü! Ahmetcan Kaplan Hollanda'ya geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Fırtına, zorlu mücadele sonrası Trabzon'a döndü. Ahmetcan Kaplan ise kafilede yer almadı. Genç oyuncu Ajax ile görüşmek için Hollanda'ya geçti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 18:26