Spor Toto Süper Lig'de 2'de 2 yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda sağ stopere Real Betis'ten Marc Bartra'yı transfer etti ve sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Real Betis'ten Marc Bartra'yı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Oyuncu için İspanyol kulübüne 1.2 milyon Euro bonservis ödeyecek Fırtına, futbolcuya ise 1.5 milyon Euro net ücret ve bonuslara bağlı olarak 700 bin Euro ek ödeme yapacak.

BONSERVİS 1.2 MİLYON EURO

Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EUR, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.





SENELİK 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



