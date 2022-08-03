Stoper hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Florian Grillitsch için son bir hamle daha yapılmasını istedi...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Florian Grillitsch ısrarı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala 3 kulvarda yarışacak Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili takım orta sahadaki alternatifini geliştirmek isterken gündemine bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'i almıştı. Fırtına, Avusturyalı oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırdı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Kendilerini istediği şartlarda kabul ederse Avusturyalı oyuncuyla anlaşılmasını istedi.
"İsviçre çakısı gibi oyuncu" dediği Grillitsch'i stoper oynatmak isteyen Avcı ayrıca orta saha, ön libero ve kanatlarda da oynatabileceği Grillitsch'in kendisi için sorun olmayacağı cevabını verdi.