Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Marek Hamsik sakatlandı. Trabzonspor Kulübü Doktoru Halil Polat, Slovak orta sahanın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, "MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Marek Hamsik sakatlandı. Trabzonspor Kulübü Doktoru Halil Polat, Slovak orta sahanın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrasında sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.