2021-22 Süper Lig sezonu şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
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TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat 20:45'de başladı. Müsabaka ATV ekranlarında yayınlanıyor.