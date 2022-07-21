Son şampiyon Trabzonspor'un Avusturya kampındaki çalışmaları sürüyor. Bordo mavili ekip ikinci günün ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı kampın ikinci gününde de yer alamadı. Diğer yandan takımın hücum yönündeki yıldız isimlerden Djaniny de idmana yetişemedi. İşte Trabzonspor kampının detayları... | Trabzonspor haberi (TS spor haberi)

Trabzonspor, Avusturya kampının ikinci gününün ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, kampın ikinci gününe de katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kampın ikinci gününün ilk idmanını sabah yaptı. Yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde yapılan sabah idmanı dinamik ısınmayla başladı. Çabukluk, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.



AVCI BUGÜN DE YOK, DJANINY İDMANA YETİŞEMEDİ



Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze töreni için İstanbul'a giden teknik direktör Abdullah Avcı, kampın ikinci gününe de katılmadı. Tedavisi süren Serkan Asan salonda takımdan ayrı çalışırken, uçağı geç saatte iniş yapan Djaniny de idmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, çalışmalarına akşam idmanıyla devam edecek.