Trabzonspor haberleri: Ahmet Ağaoğlu konuştu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor, verilen bir mücadeleydi. Spor ahlakına uyuşmayan hareketlerle rakibini ekarte etmek değil, rakipleriyle rekabet edip bu durumdan güç alarak Trabzonspor'da futbol büyüdü." dedi
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2022- 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 12:06
İŞTE AĞAOĞLU'NUN SÖZLERİ:
Trabzonspor, verilen bir mücadeleydi. Spor ahlakına uyuşmayan hareketlerle rakibini ekarte etmek değil, rakipleriyle rekabet edip bu durumdan güç alarak Trabzonspor'da futbol büyüdü.
Trabzonspor, başarılarının tamamında alnı ak, başı dik oldu. Her zaman birlikte mücadele ederek, beraber hareket edeceğiz. Trabzonspor, duruşuyla fark yaratan bir camia. Sizlerle birlikte yaşayacağımız, Trabzonspor'u zirveye taşıyacağımız nice yıllarımız olsun.