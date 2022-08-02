Süper Lig'de 5 Ağustos Cuma günü başlayacak 2022-2023 sezonu öncesinde şampiyonluk oranları iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi. İşte oranlar....
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla start alacak. işte Süper Lig'in yeni sezondaki şampiyonluk oranları ve favorileri...
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Yayın Tarihi: 02.08.2022- 11:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 11:22
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