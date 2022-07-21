Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, Empoli ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Empoli ile hazırlık maçı yapacak. Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin ve gençlerin performansı merak uyandırıyor. Peki, Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Empoli maçı 25 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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