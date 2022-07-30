Şampiyon Trabzonspor, başarılarına bir yenisini daha katmak için İstanbul'a geldi. Kupayı kazanan Sivasspor ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek bordo- mavililerde 7'den 70'e herkesin konsantrasyonu yüksek durumda. Bordo- mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, müzeye bir kupa daha taşımak için zafen andı içtiler. Fotomaç'ın haberine göre sezon başı olmasına rağmen öğrencileri hedefe kilitlenmiş ve hırslı şekilde görmek deneyimli çalıştırıcıyı da memnun ediyor. Karadeniz temsilcisi şehre Süper Kupa ile dönmek istiyor.

Karadeniz temsilcisinde bugün yeni transferler sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Sağ bekte Larsen, sol bekte Eren Elmalı ilk defa bir resmi müsabakada boy gösterecekler. Anthony Nwakaeme'nin yerine alınan Trezeguet'nin de bugünkü mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı diğer 8 oyuncuyu geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosundan kullanarak onları onurlandıracak. Stoperde iki sol ayaklı Stefano Denswil ve Vitor Hugo yer alacak. Bordo-mavililerin en önemli gol silahları yine Edin Visca ve Andreas Cornelius olacak. Oyunu Marek Hamsik kuracak.



TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Cornelius



Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Robin, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare