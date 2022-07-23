TRABZONSPOR TORINO MAÇI CANLI İZLE A SPOR 📺 | Trabzonspor - Torino maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek. Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katan Trabzonspor, Torino ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 15:30