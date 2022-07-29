Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | 2022 Süper Kupa Finali

2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:45'te ATV'de yayınlanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ ŞEHİRDE VE STADYUMDA OYNANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı İstanbul'da oynanacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.