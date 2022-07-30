Trabzonspor'da Batshuayi sesleri!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da gözler transferlere çevrildi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın kanatta oynayabilen bir isim talep etmesinin ardından gündeme geçen sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi geldi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediğihücum oyuncuları arasındayer alan Michy Batshuayi içikulübü Chelsea ile kiralama yönünde görüşmeler devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an Chelsea kampında bulunan Belçikalı yıldız için temaslar sıklaştırıldı. Kampın son günü, "Kanat da oynayabilen bir forvetoyuncusu istiyorum" diyen Abdullah Avcı'nın işaret ettiği tüm kriterleri karşılayan Batshuayi için yaklaşık 1 ay önce başlayan görüşmeler hızlandı. 28 yaşındaki oyuncuyu isteyen bordo mavililer,İngiliz ekibinin gelecek sezonki planlamasında düşünülmeyen Batshuayi için kulübüne satın alma opsiyonu da içeren bir kiralama teklifi yaptı.Batshuayi'nin İngiltere'den de bazı takımlarla görüşme halinde olduğu Trabzonspor'un yabancı kontenjanı nedeniyle sürecin uzayabileceği ifade edildi.