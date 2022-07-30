TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Kupa final müsabakası için nefesler tutuldu. 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor kozlarını paylaşacak. Trabzonspor da Sivasspor da maçı kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 12:30