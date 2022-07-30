Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Geçtiğimiz yılın iki başarılı ekibi Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Süper Lig'i, Sivasspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlamıştı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 19:40