2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:45'te ATV'de yayınlanacak.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ ŞEHİRDE VE STADYUMDA OYNANACAK?
Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.